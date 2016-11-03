В Миссисипи поджигатели церкви призвали голосовать за Трампа

На здании церкви написали призыв голосовать за Дональда Трампа, после чего подожгли, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам представителей пожарной службы, баптистская церковь в Гринвилле была подожжена преднамеренно.

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Инцидент произошел за неделю до президентских выборов в США. Местная полиция считает, что его целью может быть запугивание населения.

Миссисипи - южный штат, где расовое противостояние еще с XIX века проявлялось наиболее остро.

Как сообщал УНИАН, недавно в Северной Каролине подожгли штаб-квартиру Республиканской партии, Трамп обвинил сторонников Клинтон.