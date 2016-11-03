В Миссисипи поджигатели церкви призвали голосовать за Трампа
10:39, 03 ноября 2016Мир
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Полиция в американском штате Миссисипи расследует нападение на церковь, прихожане которой - чернокожие местные жители.
Поджог церкви в Мисиссипи / REUTERS
На здании церкви написали призыв голосовать за Дональда Трампа, после чего подожгли, сообщает Русская служба Би-би-си.
По словам представителей пожарной службы, баптистская церковь в Гринвилле была подожжена преднамеренно.
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Инцидент произошел за неделю до президентских выборов в США. Местная полиция считает, что его целью может быть запугивание населения.
Миссисипи - южный штат, где расовое противостояние еще с XIX века проявлялось наиболее остро.
Как сообщал УНИАН, недавно в Северной Каролине подожгли штаб-квартиру Республиканской партии, Трамп обвинил сторонников Клинтон.
Поджог церкви в Мисиссипи / REUTERS
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