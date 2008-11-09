Люди на субмарине "Нерпа" погибли из-за отравления фреоном

Атомная подлодка, на которой произошло ЧП, технически полностью исправна и не пострадала от несанкционированного срабатывания системы пожаротушения, сообщил журналистам Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий.

"Осмотр отсеков атомной подводной лодки, который специалисты провели у причала, позволяет сделать вывод о ее полной технической исправности. Бортовые системы и технические устройства не пострадали от несанкционированного срабатывания системы пожаротушения в ходе испытаний", - сказал Высоцкий.

"Военно-Морской Флот будет принимать участие в расследовании причин этого происшествия и сделает все возможное для оказания помощи семьям погибших", - цитирует слова главкома пресс-служба ВМФ России.

В результате аварии на атомной подводной лодке во время ходовых испытаний в Тихом океане погибли 20 человек, 21 пострадал и госпитализирован. По данным военных медиков, 20 человек имеют отравление легкой степени, один человек - отравление средней степени. Угрозы для их жизни нет.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтверждают, что причиной гибели людей стало попадание в легкие газа фреона, используемого при пожаротушении.

Всего на борту АПЛ было 208 человек, из которых 81 военнослужащий.

АПЛ своим ходом прибыла на базу. Реакторный отсек работал в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает РИА Новости .

Как сообщил ранее источник на Амурском судостроительном заводе, подлодка, где произошло ЧП, носит название "Нерпа" и проходила ходовые испытания в российских водах Японского моря. Испытания субмарины начались в конце октября и широко освещались в прессе. На прошлой неделе лодка в рамках ходовых испытаний совершила первое погружение.

Атомная подводная лодка "Нерпа" (К-152, проект 971, класс "Щука-Б"), которая относится к подлодкам третьего поколения, была заложена на заводе в 1991 году. Водоизмещение субмарины составляет 8140/12770 тонн, максимальная скорость - 30 узлов, максимальная глубина погружения - 600 метров, автономность - 100 суток, экипаж - 73 человека, вооружение - 4 торпедных аппарата 533 миллиметров, 4 торпедных аппарата 650 миллиметров.