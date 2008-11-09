Медведев позвонил Обаме

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и новоизбранный Президент США Барак ОБАМА планируют "встретится в ближайшей перспективе".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Президент России по телефону поздравил Б.ОБАМУ с победой на выборах Президента США и с убедительным общим успехом Демократической партии.

В ходе беседы стороны отметили приоритетный характер отношений России и США, позитивное развитие которых принципиально важно не только для народов двух стран, но и для международного сообщества в целом.

Было подчеркнуто, что в условиях, когда мир сталкивается с серьёзными проблемами глобального характера, которые требуют сложения усилий всех государств, у РФ и США общие задачи и общая ответственность.

«Было выражено стремление к налаживанию конструктивного и позитивного взаимодействия на благо международной стабильности и развития. В этой связи Д.МЕДВЕДЕВ и Б.ОБАМА исходят из необходимости организации двусторонней встречи в ближайшей перспективе», - говориться в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ не исключил, что такая встреча пройдет в ходе предстоящего в ноябре саммита финансовой "двадцатки" в Вашингтоне.