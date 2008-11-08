Польша приготовила 1,85 млрд. долл. на борьбу с безработицей

Правительство Польши планирует направить на роботьбу с безработицей в ближайшие годы 1,85 млрд. долларов. Об этом заявила министр труда и социальной политики Республики Польша Йоланта ФЕДАК, которую цитирует газета Polska.

«Эти деньги уже есть», - сказала министр.

По данным издания, Польша ранее ежегодно на борьбу с безработицей направляла около 900 млн. долларов. Эксперты прогнозируют рост безработицы в будущем году до 9,9% с нынешних 8,9%.

Дополнительные средства планируют направить, среди прочего, на увеличение с 2010 года помощи по безработице до около 270 долларов, на повышение стипендий для тех, кто хочет переквалифицироваться, на доплаты за проезд к месту работы и поощрения для предпринимателей, которые берут на работу лиц, старше 50 лет.

Polska отмечает, что предприниматели ожидают от правительства более радикальных шагов. В частности, они предлагают внедрить правительственные гарантии для кредитов, которые берут предприниматели.

«На сегодняшний день банки очень неохотно предоставляют кредиты, в результате, многим фирмам угрожает банкротство», - заметил Ереми МОРДАШЕВИЧ из Польской конфедерации частных работодателей.

Издание также приводит примеры мер правительств других стран для борьбы с безработицей.

Например, президент Фрации Николя САРКОЗИ объявил о намерении французских властей предоставить субсидии на создание 330 тысяч новых мест труда, а не 230 тысяч, как планировалось раньше.

Кроме этого, уволенные работники малых фирм будут иметь год для переквалификации, во время которого они будут получать 100% своей предыдущей зарплаты.

Правительство Испании намеревается выделить 2,6 млрд. евро на борьбу с безработицей. По его планам, лица, которые потеряют работу, на протяжении 2 лет смогут выплачивать лишь 50% от стоимости ипотечного кредита. По предварительным оценкам, таким облегчением могут воспользоваться 500 тысяч испанских семей. Кроме этого заявлено о налоговых льготах для фирм, которые увеличивают набор работников.

Немецкое правительство направит 50 миллиардов евро на борьбу с безработицей. Средства, в частности, будут направлены на налоговые льготы для работодателей, кредиты, увеличение расходов на сооружение инфраструктуры и на дополнительную помощь для безработных.

Дополнительные средства из бюджетов стран должны сгладить социальные последствия экономического замедления.

Как сообщал УНИАН, в Польше из-за финансового кризиса могут потерять работу почти 100 тысяч людей, большинство из которых в настоящее время работают в автомобильной, металлургической и строительной отрасли, а также в сфере производства мебели и продуктов питания.

Население Польши составляет 38 миллионов, 25 миллионов из которых активные профессионально люди (в возрасте от 18 до 64 лет).

В 2004 году безработица в Польше составляла около 20%. Оно начало резко сокращаться после вступления страны в Европейский Союз в мае 2004 года, когда другие страны открыли для поляков доступ на свои рынки труда.

По данным статистики, на конец 2007 года за рубежом работали 2,27 млн. поляков, большинство из которых - в странах Евросоюза.

С 2008 года наблюдается тенденция возвращения польских трудовых мигрантов в Польшу.