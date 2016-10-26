Политолог объяснил, почему Россия может пойти на военное столкновение с США

Об этом на страницах издания Foreign Affairs пишет Митчелл Оренстин, профессор российских и восточноевропейских исследований в University of Pennsylvania, передает Голос Америки.

Профессор Митчелл Оренстин считает, что Москва стремится повлиять на выборы в Америке и что стоит за публикацией компрометирующих материалов в отношении Хиллари Клинтон и Демократической партии.

"Возмущение Москвы по поводу провала спецоперации WikiLeaks может быть причиной ее словесных нападок на США из-за событий в Сирии. За несколько дней после публикации первого ряда документов сайтом, Россия выдала серию жестких угроз в адрес США после того, как Вашингтон вышел из мирных переговоров по Сирии", – пишет исследователь.

"10 октября, например, главный российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что "недостойное поведение" США в отношении России может иметь "ядерные" последствия"... Владимир Жириновский... посоветовал американцам голосовать за Дональда Трампа перед угрозой ядерной войны. Одновременно Россия разместила ракетные системы, способные нести ядерное оружие в Калининграде... дав понять, что ее слова сопровождаются угрозой военных действий", – пишет Оренстин.

Таким образом Кремль мог попробовать страхом подтолкнуть американцев поддерживать Трампа, сторонника более дружеских отношений с Россией, считает политолог.

Учитывая безрезультатность описанных усилий Путин непременно пойдет на эскалацию, уверен Оренстин.

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"Западные лидеры должны быть готовы в дальнейшем принимать контрмеры против российской пропаганды на телевидении и в социальных сетях, прямо заявлять о попытках России повлиять на выборы в США (а также Франции и Германии), и дать четкий сигнал, что кибератаки на политический процесс в США не останутся без ответа, как об этом ранее уже обмолвился во время интервью вице-президент США Джо Байден", – пишет политолог.

Справедливо ответить на провокации России стоит после выборов в США, отмечает исследователь, любая реакция до завершения волеизъявления американцев может повлиять на его результат.

"Россия пытается создать хаос в международных отношениях, если, например, Россия собьет американский самолет над Сирией, или пойдет на другие чрезвычайно провокационные действия, Вашингтон должен избегать раздувания истерии, которая могла бы повлиять на результаты выборов в США. Официальный Вашингтон должен ответить взвешенно, осторожно, подбирая слова с тем, чтобы защитить политический процесс. Реальный ответ должен прозвучать после выборов", – рассуждает Оренстин.