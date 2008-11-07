В Белом доме произошло забавное происшествие (видео)

Барни - пес президента США Джорджа Буша укусил за палец политического обозревателя агентства Рейтер. Журналист Джон Деккер встретил скотч-терьера, когда тот прогуливался в сопровождении сотрудника Белого дома. Обозреватель захотел погладить собаку, однако Барни это не понравилось, и он вцепился зубами в руку Деккера, пишет Эхо Москвы. Это происшествие наделало много шума. Супруга сорок третьего президента США Лора Буш, комментируя эту историю, отметила, что в последнее время Барни сильно докучали папарацци. По мнению первой леди, своим поступком пес хотел попросить, чтобы его оставили в покое. Что же до Деккера, то ему немедленно оказали первую помощь. Медперсонал Белого дома обработал рану на указательном пальце и заклеил ее пластырем. Кроме того, в ближайшие несколько дней журналисту придется принимать антибиотики.

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Ролик с нападением Барни на Джона Деккера разместил интернет-портал Youtube