Избрание Барака Обамы открывает новые возможности для Украины
Размышляет политолог
Директор Международного института демократии Сергей ТАРАН считает, что избрание новым Президентом США Барака ОБАМЫ открывает новые возможности для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
В частности, по его словам, приход Б.ОБАМЫ в Белый дом будет означать повышение авторитета США в Европе и мире, и “это является позитивным для Украины". "США для Украины остаются геополитическим партнером, а из-за низкого авторитета Джорджа БУША не могли продвигать украинские интересы. Сейчас с повышением авторитета США в мире открываются новые возможности”, - сказал С.ТАРАН.
В целом он считает знаковыми нынешние президентские выборы в США. По его словам, для США было очень революционным избрать человека, который бы ассоциировался с этническим меньшинством.
“Это чрезвычайно огромный ментальный сдвиг в сознании американцев”, - сказал эксперт.
Между тем С.ТАРАН спрогнозировал, что первые год-два США будут концентрироваться на своих внутренних проблемах, поскольку они должны “переварить этот ментальный сдвиг, понять, что произошло”.
Это значит, добавил, он, что США сейчас будут меньше заниматься Украиной и другими переходными демократиями, поскольку первое время они будут сосредоточиваться на своих внутренних проблемах.
Также С.ТАРАН выразил убеждение, что украинские политики должны сделать вывод из этих выборов, в первую очередь, относительно того, что существуют реальные институционные механизмы обновления политической элиты. “Мы много говорим о том, что у нас элита старая, что ей необходимо обновление, такие институционные механизмы есть, и они могут быть заимствованы в США”, - добавил он.