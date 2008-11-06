Россия надеется на динамичное сотрудничество с ЕС и НАТО

Россия надеется на динамичное и конструктивное сотрудничество с Европейским Союзом и НАТО в ближайшее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

"Обменялись мы соображениями о том, как развиваются отношения между Россией и Евросоюзом, между Россией и НАТО. Надеемся, что мы сможем придать и динамизм, и конструктивное измерение этому сотрудничеству в самое ближайшее время в ходе тех консультаций, которые у нас состоятся с Евросоюзом в Ницце", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме этого, он подчеркнул, что Россия готова развивать отношения с НАТО на взаимной основе.

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что на переговорах с С.БЕРЛУСКОНИ обсуждалось предложение о создании паневропейского договора, направленного на обеспечение безопасности.

По словам Президента РФ, большое значение в Москве придают сотрудничеству в рамках "Большой восьмерки". "Это на сегодняшний день особенно актуально, потому что с 1 января следующего года Италия будет председательствовать в "восьмерке", - сказал он.