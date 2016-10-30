Премьер-министр Исландии объявил об отставке после поражения его партии на выборах

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Morgunblaðsins.

Йоханссон возглавил правительство и партию после того, как его предшественник Сигмундур Давид Гуннлаугссон подал в отставку на фоне оффшорного скандала.

Президент Исландии принял отставку Йоханссона, однако попросил его оставаться во главе правительства до формирования нового кабинета.

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Как сообщалось, Прогрессивная партия Исландии, которая входила в правящую коалицию, потерпела сокрушительное поражение, потеряв по сравнению с прошлыми выборами более 13 процентных пунктов поддержки, и набрав 11,3% - она может рассчитывать на 8 мест (до сих пор в нее было 19 мест).

Победу на выборах в субботу одержала Партия независимости, которая также входила в до недавнего времени правящую коалицию.

Исландская пиратская партия заняла третье место с 14,5% и будет иметь 9 мест в парламенте. До сих пор она была представлена тремя депутатами.