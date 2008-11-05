Путин опередил Ленина

Премьер-министр России Владимир ПУТИН возглавляет рейтинг российских политиков, под руководством которых страна развивалась.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, рейтинг Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне оценивают деятельность политических лидеров России последнего столетия – от Николая II до В.ПУТИНА. Нынешний Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ не был включен в рейтинг ввиду незначительного времени его пребывания у власти на момент проведения опроса.

В частности, в рейтинге политиков, под руководством которых, по мнению россиян, Россия развивалась в правильном направлении, абсолютным лидером является В.ПУТИН (80%). На втором месте – Леонид Брежнев (41%), замыкает тройку лидеров Владимир Ленин (33%). По 31% голосов набрали Иосиф Сталин и Николай II. За ними следуют Никита Хрущев (29%), Михаил ГОРБАЧЕВ и Борис Ельцин (по 17%).

В тоже время, Б.Ельцин занимает первое место в списке политических лидеров, при которых, по мнению россиян, РФ шла по неверному пути (64%). С небольшим отрывом за ним следует М.ГОРБАЧЕВ (63%). Далее в антирейтинге располагаются И.Сталин и Н.Хрущев (42% и 41% соответственно), В.Ленин и Л.Брежнев (по 35%). Меньше всего голосов в антирейтинге набрали Николай II (22%) и В.ПУТИН (8%).

Опрос ВЦИОМ проведён 24-25 мая 2008 года. Было опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.