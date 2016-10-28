В ООН инициируют переговоры о полном запрете ядерного оружия

Спецкомитет организации принял на заседании в Нью-Йорке резолюцию, в которой призывает к началу переговоров о подобном соглашении, передает DW.

Первые консультации намечены на март и июнь 2017 года, невзирая на сопротивление крупных ядерных держав.

"Любое применение ядерного оружия может иметь "катастрофические гуманитарные последствия", - указывается в документе.

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Спецкомитет планирует переправить документы Генеральной ассамблее ООН. На следующей неделе может пройти голосование по инициативе. При этом текст является рекомендательным, а не обязательным. Его внесли представители Австрии, Мексики, Ирландии, Нигерии, ЮАР и Бразилии.

Планы ООН вызывают устойчивое сопротивление стран, владеющих ядерным оружием. Представители четырех из пяти стран, обладающих правом вето в Совете Безопасности ООН, при голосовании за проект резолюции высказались против - США, Россия, Франция и Великобритания. Всего "за" проголосовали 123 члена комитета, 38 выступили против, еще 16 воздержались, в их числе - Китай, Индия и Пакистан. Отмечается, что 27 из 28 стран-членов НАТО также выступили против. Воздержались только Нидерланды.

Критики инициативы считают, что переговоры о ядерном разоружении должны проходить в рамках уже существующего Договора о нераспространении ядерного оружия.