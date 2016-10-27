Европарламент обеспокоен угрозами России использовать ядерное оружие – резолюция

Об этом говорится в резолюции «Ядерная безопасность и нераспространение», которая была проголосована в четверг в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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В частности, депутаты Европарламента выразили обеспокоенность по поводу высказываний с российской стороны, которые указывают на повышенную готовность использовать ядерное оружие и на рассмотрение возможности развертывания ядерного оружия на дополнительных территориях в Европе.

Депутаты указали на «тревожные примеры российских военных учений, имитирующих использование этого оружия против Польши, на заявления высокопоставленных российских официальных лиц о том, что Россия имеет право размещать ядерное оружие в Крыму и на развертывание системы Искандер, способной нести ядерные ракеты, в Калининградском регионе, который соседствует с Литвой и Польшей».

«Обострение отношений между ядерными вооруженными государствами, такими, как Россия и США или Индия и Пакистан, угрозы России использовать ядерное оружие или развернуть его на еще большей территории в Европе делают ситуацию в сфере безопасности ЕС все более напряженной», – говорится в резолюции.

В этой связи депутаты ЕП призвали эти государства сократить арсенал ядерного оружия, переместить его с мест развертывания в хранилища и уменьшить его роль в военных доктринах.

В резолюции констатируется, что по состоянию на январь 2016 года девять стран: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика имели в целом почти 15,4 тыс. единиц ядерного оружия.