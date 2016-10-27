The Wall Street Journal узнала о первых санкциях ЕС по сирийскому Алеппо

Об этом The Wall Street Journal узнала от двух источников, знакомых с ситуацией, пишет Слон.

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Как уточнили собеседники издания, в число сирийских граждан, которых собираются включить в санкционный список, попали члены сирийского правительства, военные чиновники, а также бизнесмены, связанные с режимом президента Сирии Башара Асада.

Санкции предполагают заморозку активов сирийцев, а также запрет на въезд в ЕС.

Кроме того, в ЕС планируют добавить в санкционный список еще 18 членов сирийского правительства, против которых еще не были введены ограничительные меры. По словам одного из собеседников газеты, санкции в отношении них могут быть введены уже на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркивала, что участники саммита Евросоюза не будут принимать решений относительно санкций против Российской Федерации.