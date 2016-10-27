Газета "Жэньминь Жибао": Китай не позволит США устраивать беспорядки в Южно-Китайском море

Китайское правительство выступает против таких рискованных действий США, а также предпринимает ряд эффективных контрмер. Данные действия США продиктованы мышлением в категориях гегемонии, говорится в статье газеты "Жэньминь Жибао".

"Создание споров и помех приведет лишь к ускорению упадка международного влияния и авторитета США", - утверждается в статье.

В статье говорится о том, что "несанкционированное вхождение американских военных кораблей без разрешения Китая в его территориальные воды представляет собой серьезное нарушение суверенитета и интересов безопасности Китая, а также китайского законодательства и международного права, подрывает мир, безопасность и существующий порядок в этой морской зоне. Эта провокация со стороны США в очередной раз обнажила отрицательную энергию стратегии возвращения США в АТР, подчеркнула роль "создателя проблем" США по вопросу Южно-Китайского моря".

В статье также отмечается, что "данные патрули США совпали с визитом президента Филиппин Родриго Дутерте в Китай. На фоне улучшения китайско-филиппинских отношений и обнадеживающих сигналов возможного решения проблемы Южно-Китайского моря, США направили военный корабль в территориальные воды Китая, чтобы создать напряженность и подорвать обстановку в Южно-Китайском море".

В статье подчеркивается, что "если США хотят быть международной державой, то должны научиться стремлению к расширению общих интересов с другими странами, а не к расколу. В последние годы, США для сохранения доминирующей ситуации на море часто провоцировали споры с Китаем в Южно-Китайском море, устраивали трудности для Китая и портили дружественные отношения между Филиппинами и Китаем, подрывая стабильность и мир в регионе. Однако такие трюки не могут изменить общие тенденции развития в мире и регионе. Сейчас наступил подходящий момент для Филиппин, чтобы скорректировать внешнюю политику для расширения сотрудничества с Китаем, это служит еще одним доказательством сказанного выше".

В конце статьи указывается, что "решимость Китая в сохранении национального суверенитета и территориальной целостности непоколебима. Если территория не принадлежит Китаю, то ему не нужно ни малейшей части, а то, что принадлежит Китаю, будет охраняться со всей строгостью. Военные действия со стороны США направлены на сохранение доминирующей позиции, что только еще больше проясняет для Китая реальную необходимость укрепления национальной обороны, единства в борьбе, это еще больше стимулирует Китай к укреплению его способности защищать свои интересы. В соответствии с необходимостью повышения воздушных и морских патрульных сил, Китай укрепит свои способности к обороне, будет твердо защищать национальный суверенитет и безопасность. По вопросам стабильности и мира в Южно-Китайском море, Китай не может позволить США устраивать беспорядок".