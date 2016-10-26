Незваный гость: Путин прилетел в оккупированный Крым и сразу начал с проблем

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прибыл на оккупированный полуостров для участия в так называемом форуме "Общероссийского народного фронта".

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Как сообщает российское "НТВ", свое выступление на форуме Путин начал с проблем.

«Необходимо грамотно распределять финансовые ресурсы, добиваться того, чтобы вложенные средства давали максимальную отдачу», - заявил Путин на форуме..

Как сообщал УНИАН, Путин посещал Крым в августе 2016 года, а также 15 сентября перед выборами в Госдуму РФ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.