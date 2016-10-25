Белый дом анонсировал визит Обамы в Германию, обсудит с Меркель Сирию и Украину
Президент США Барак Обама 17-18 ноября посетит Федеративную Республику Германия для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во время которой обсудит пути разрешения ситуации в Украине.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома, размещенном на сайте американского президента.
В частности, в заявлении сказано, что Обама 14-21 ноября посетит Грецию, Германию и Перу. "17-18 ноября президент посетит Германию, где он встретится с канцлером Меркель, чтобы рассмотреть нашу тесное взаимодействие по широкому кругу двусторонних, многосторонних и трансатлантических вопросов. Среди вопросов, которые будут находиться на повестке дня, наши совместные усилия по решению конфликтов в Украине и Сирии, кампания по устранению и уничтожения и деловые, а также трансатлантические экономические отношения", - говорится в заявлении.
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Сообщается, что этот визит Обамы станет шестым за время его президентства.
Вместе с тем, в заявлении отмечается, что президент будет иметь последнюю возможность в рамках неофициальной группы пяти западных стран по принятию решений (так называемая Quint) встретиться с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы рассмотреть ряд глобальных вопросов.