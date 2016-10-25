Уничтожение MH17 над Донбассом: Нидерланды рассматривают два варианта суда по катастрофе

Об этом заявил министр юстиции и безопасности Нидерландов Ард ван дер Стюре, передает голландская газета Trouw.

Министр подчеркнул, что пока никакого решения не принято, но есть вариант рассмотрения в международном трибунале или в национальном суде одной из стран, которые сотрудничают в рамках расследования.

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"Наша страна считает, что в случае последнего варианта, вероятнее всего, рассмотрение нужно провести в Нидерландах", - убежден министр юстиции и безопасности страны.

При этом Стюре отметил, что для обоих вариантов существуют юридические преграды.

Справка УНИАН. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.