Турция заявила о своем участии в освобождении Мосула, в Багдаде отрицают поддержку Эрдогана

Об этом заявил журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

В то же время командование вооруженных сил Ирака опровергает информацию о том, что турецкие военные участвуют в операции по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства".

«Мы решительным образом отрицаем какое-либо участие Турции в операции по освобождению Мосула», - цитирует Al Mayadeen представителей иракской армии.

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Сообщается, что комментарии Багдада являются ответом на заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о проведении турецкой армии военной операции против ИГ вблизи Мосула по просьбе курдских военных.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Ирака Аль-Абади, операция по освобождению Мосула продвигается "быстрее, чем думали" власти. "Наши силы начали двигаться вперед, чтобы освободить этот город, который был взят ИГИЛ более двух лет назад. Боевые силы в настоящее время продвигаются вперед по направлению к городу быстрее, чем мы думали, и быстрее, конечно, чем мы установили в нашем плане кампании", - сказал Аль-Абади. Как отмечается, власти Ирака ожидают, что бои за Мосул займут несколько недель или даже месяцев.