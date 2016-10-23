Белый дом: Авиация России поддерживает режим Асада в уничтожении сирийского народа
Белый дом прокомментировал представленный на заседании Совбеза ООН 21 октября совместный доклад ООН и Организации по запрещению химического оружия.
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что режим Асада нарушил конвенцию о запрете химоружия, которой Сирия присоединилась в 2013 году. Это также является нарушением резолюции 2118 Совбеза ООН.
Белый дом призвал страны члены ООН присоединившиеся к Конвенции о запрете химоружия, в том числе Россию и Иран поддержать меры для предотвращения его дальнейшего применения в Сирии.
"Предоставляя военную и экономическую поддержку режиму Асада, Россия позволяет ему продолжать кампанию против собственного народа, в том числе и с нарушением международных норм, что подтверждает доклад. Все вместе мы должны послать сигнал, что мировая общественность не будет толерантно воспринимать применение оружия массового уничтожения", - приводит сообщение сайт 112.