Белый дом: Авиация России поддерживает режим Асада в уничтожении сирийского народа

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что режим Асада нарушил конвенцию о запрете химоружия, которой Сирия присоединилась в 2013 году. Это также является нарушением резолюции 2118 Совбеза ООН.

Белый дом призвал страны члены ООН присоединившиеся к Конвенции о запрете химоружия, в том числе Россию и Иран поддержать меры для предотвращения его дальнейшего применения в Сирии.

"Предоставляя военную и экономическую поддержку режиму Асада, Россия позволяет ему продолжать кампанию против собственного народа, в том числе и с нарушением международных норм, что подтверждает доклад. Все вместе мы должны послать сигнал, что мировая общественность не будет толерантно воспринимать применение оружия массового уничтожения", - приводит сообщение сайт 112.