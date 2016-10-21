Журналистку Бабич допрашивают в СК России в деле "Правого сектора" - правозащитники

Журналистка Ксения Бабич сейчас находится на допросе в Следственном комитете РФ. Об этом заявила юридический директор организации «Правовая инициатива по России», где официально работает Бабич, Ольга Гнездилова, сообщает «112 Украина».

Как заявила Гнездилова, пока информации о возбуждении Бабич статей, по которым возбуждено уголовное дело, нет.

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"Мы решили предоставить адвоката Ксении. Сейчас он приехал в Следственный комитет России вместе с ней, и они отправились на допрос... У нас есть копия повестки, которая была изложена в "Фейсбуке", там есть номер уголовного дела, но нет статей, по которым оно возбуждено. Вообще никакой такой информации относительно следствия нет", - заявила Гнездилова.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве прошел обыск у журналистки и пресс-секретаря организации «Правовая инициатива по России» Ксении Бабич. Обыск проводился по делу пресс-секретаря «Правого сектора» Артема Скоропадского.

В то же время Скоропадский заявил, что Бабич не имела отношения ни к политике, ни к «Правого сектора».

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал организации «Правый сектор» и УНА-УНСО «экстремистскими и запретил их деятельность в России.