В Москве прошел обыск у журналистки в деле пресс-секретаря "Правого сектора"

Об этом УНИАН сообщил ее коллега Илья Шепелин.

«К Бабич до рассвета в квартиру вломилась банда оперативников Следственного комитета. Обыск проводится по делу Артема Скоропадского - пресс-секретаря «Правого сектора», организации запрещенной в России. Господин Скоропадский учился на московском журфаке, а теперь вряд ли вернется в Россию, но СК организует еще один процесс с обвиняемым, которого у них нет, но материалы на него нужны. Вот теперь добрались до Ксении, учившейся со Скоропадским на одном курсе журфака», - сказал Шепелин.

Кроме того, он сообщил, что Бабич вызвали на допрос на сегодня в Следственный комитет РФ.

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Ксения Бабич была редактором портала РБК и писала для проекта «Сноб», работала внештатным корреспондентом украинского телеканала «112 Украина». Сейчас занимает должность пресс-секретаря в правозащитной организации «Правовая инициатива по России».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал организации «Правый сектор» и УНА-УНСО «экстремистскими» и запретил их деятельность в России.

В сентябре 2016 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении лидеров "Правого сектора" Дмитрия Яроша, Андрея Тарасенко, Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова, Артема Скоропадского за «преступления против России и русскоязычного населения». В СК РФ утверждали, что общая численность участников организации "Правый сектор" составляет более 5000 "боевиков", а также что руководителями организации созданы отдельные ячейки в странах Европы и Северной Америки.