Высший совет юстиции открыл пять дисциплинарных дел в отношении судей Майдана

Об этом сообщает пресс-служба ВСЮ.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято на заседании Высшего совета юстиции 20 июля 2016 по материалам проверок, проведенных членами Высшего совета юстиции по заявлениям, переданным Временной специальной комиссией по проверке судей судов общей юрисдикции.

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В частности, были открыты дисциплинарные дела в отношении судьи Окружного административного суда Киева Виктора Данилишина, в отношении судей Черкасского окружного административного суда Татьяны Чубарь, Василия Коваленко и Владимира Мишенко; в отношении судьи Оболонского районного суда города Киева Николая Мисечко; в отношении судьи Апелляционного суда Киевской области Оксаны Рудниченко и в отношении судьи Полтавского окружного административного суда Ивана Ясиновского.

В сообщении отмечается, что при рассмотрении дисциплинарных дел ВСЮ даст оценку действиям судей при рассмотрении административных дел о привлечении к административной ответственности лиц, которые были участниками Автомайдана, по статье 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложении административного взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами и при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении участников массовых акций протеста в Украине в период с 21 ноября 2013 до вступления в силу Закона Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине».

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В то же время Высший совет юстиции решил отказать в открытии дисциплинарных дел по переданным Временной специальной комиссией по проверке судей судов общей юрисдикции: в отношении судьи Шевченковского районного суда города Киева Натальи Пономаренко, судьи Черкасского окружного административного суда Анжелики Бабич, судьи Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области Олега Холява, судьи Луганского окружного административного суда Екатерины Пляшковой, судьи Харьковского окружного административного суда Алексея Котенева, подчеркивается в сообщении.