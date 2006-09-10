США оправдали Хусейна

Режим Саддама ХУСЕЙНА в Ираке не имел связей с террористической организацией «Аль-Каида». Такое заключение сделала комиссия Сената США после соответствующего расследования, сообщает «Немецкая волна».

С.ХУСЕЙН не поддерживал «Аль-Каиду» материально и не имел контактов с бывшим главой иракского отделения организации Абу Мусабом аль ЗАРКАВИ, говорится в отчете комиссии.

Как сообщалось, одной из оснований для американской военной операции в Ираке 2003 года был упрек С.ХУСЕЙНУ, что тот якобы поддерживает «Аль-Каиду».