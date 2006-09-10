US Open выиграла россиянка

Россиянка Мария Шарапова стала победительницей открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В финале она обыграла бельгийку Жюстин Энен-Арденн со счетом 6:4, 6:4.

За победу на турнире Шарапова получила один миллион двести тысяч долларов, плюс еще пятьсот тысяч долларов ей будет выплачено в качестве бонуса.

В финальном матче US Open Шарапова в самом начале первого сета уступила свою подачу и позволила сопернице повести со счетом 2:0. Однако в третьем гейме первой партии она вернула потерянную подачу, а затем сравняла счет. В девятом гейме россиянке вновь удалось взять подачу бельгийки, после чего она выиграла партию.

Во втором сете Шарапова и Энен-Арденн до счета 3:3 брали свои подачи, однако в седьмом гейме россиянке в третий раз удалось сделать брейк. Получив преимущество, Мария Шарапова сумела удержать его и довести матч до победы.

Теперь она стала единственной российской теннисисткой, которой удалось дважды выиграть турниры "Большого шлема". Напомним, что в 2004 году она стала чемпионкой Уимблдона.

Лента.ру