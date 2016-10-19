Патриарх Кирилл считает войну в Сирии "священной" (видео)

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Визит главы РПЦ совпал с кризисом в российско-британских отношениях, передает Би-би-си.

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В беседе с журналистами патриарх призвал все страны объединиться "в борьбе с терроризмом" и заявил, что считает действия "против экстремистов" в Сирии "священной войной".

Ранее священник полевого храма на авиабазе ВКС России "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия передал послание главы РПЦ и рассказал, что военные несут в Сирии "любовь и надежду на мир с приходом Христа Спасителя на сирийскую землю".