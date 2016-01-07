Патриарх Кирилл призвал российских военных в Сирии "запастись терпением"

Как сообщает ТАСС, накануне Рождества на базе был развернут полевой храм и он останется там на постоянной основе, как и прибывший из России капеллан Илья.

"Рождественская служба всегда особенная. Это долгожданная для любого военного священника служба. А здесь приходится заботиться о тех, кто служит вдали от родины", - рассказал он.

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По его словам, "эта служба несет любовь, мир, надежду на то, что с приходом Христа Спасителя на сирийскую землю придет мир".

После службы священнослужитель обратился к военным с напутственным словом от патриарха Кирилла, который призвал их "запастись терпением".

"От лица патриарха я зачитал послание о том, что военные должны запастись терпением. Мы должны друг друга любить и уважать независимо от своей национальности и вероисповедания", - сказал он.

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