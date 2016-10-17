"Наше участие - без вопросов": Эрдоган заявил, что Анкара также пойдет в наступление на Мосул

Об этом сообщает DW.

"Наши братья там и наши родственники там. Наше участие - вне вопросов", - сказал Эрдоган.

Попытка освободить город Мосул, на севере Ирака, от террористов "Исламского государства" может превратить 100 тысяч горожан на беженцев, отметили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в понедельник, 17 октября.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подготовило представление на выделение дополнительных 61-го миллиона долларов США на палатки, лагеря, плиты и другие вещи, необходимые зимой для возможной новой волны беженцев. По данным ООН, основной поток беженцев придется на соседние Сирию и Турцию.

Операция началась в понедельник утром. Как сообщалось, бойцы курдских отрядов пешмерга освободили семь курдских, арабских и христианских деревень вблизи Мосула. Ожидается, что битва за Мосул станет переломным моментом в борьбе Ирака против ИД. В ней примут участие 30 тысяч военных Ирака.

Исламисты удерживают Мосул с июня 2014 года.