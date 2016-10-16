Германия увеличит расходы на оборону на 20 миллиардов евро

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 15 октября, объявила о перманентном повышения расходов на оборону, сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, речь идет о более 20 миллиардах евро дополнительных расходов. Оборонный бюджет Германии 2016 года составляет 34,3 миллиарда евро, то есть 1,2 процента от внутреннего валового продукта страны.

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Недавно президент США Барак Обама обратил внимание на неравномерность расходов союзниками по НАТО в расходах на оборону. В частности, США тратят на оборону 3,4 процента ВВП в то время, как большинство других стран НАТО тратят меньше двух процентов - рекомендуемого уровня затрат для члена НАТО.

"Чтобы с 1,2 процента подняться до двух процентов, мы должны сильно повышать бюджет", - сказала Меркель.

Отмечается, что на днях правительство Германии предложило расширить участие Бундесвера в международной миссии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".