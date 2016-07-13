Правительство Германии одобрило новую стратегию безопасности

Документ, разработанный под эгидой министерства обороны, имеет принципиально важное значение для будущей роли немецкой армии, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Новая "Белая книга" учла изменения в сфере безопасности, которые произошли с 2006 года, когда была принята предыдущая редакция этого документа. В актуальной версии, в частности, упоминается о напряженных отношениях с Россией после конфликта вокруг Украины. В новой редакции Германия выражает готовность взять на себя более активную роль на глобальном уровне, а также стать одним из лидеров на мировой арене.

Новая редакция "Белой книги" предусматривает широкие возможности использования Бундесвера внутри Германии, которые не требуют внесения изменений в Основной Закон. В документе, в частности, отмечается, что правительство считает конституционным использование Бундесвера в случае серьезной террористической угрозы.

Служба в Бундесвере отныне также будет доступна для граждан других стран ЕС, а не только Германии. Союз военнослужащих Бундесвера - крупнейшая организация, представляющая интересы военных, - однако, выступает против этого.

Германия также продолжит участие в программе ядерного сдерживания НАТО, таким образом, атомное оружие США будет и дальше храниться на базе в Бюхеле в земле Рейнланд-Пфальц. Правительство также пообещало "в рамках финансовых возможностей" достичь запланированной цели НАТО- выделение 2% ВВП на оборону. В настоящее время Германия тратит на это 1,2% ВВП.