Постпред РФ в ООН охарактеризовал нынешние отношения России и США, упомянул войну Судного дня
03:44, 16 октября 2016Мир
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин назвал отношения между США и Россией "худшими со времен войны Судного дня" в 1973 году.
Чуркин: Отношения между РФ и США худшие со времен войны Судного дня / REUTERS
Об этом он заявил в интервью Associated Press.
"Общая ситуация довольно плохая, думаю, сейчас худшая с 1973 года", - заявил Чуркин.
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Также он подчеркнул, что несмотря на "серьезные различия", как в вопросе Сирии, например, США и Россия продолжают вместе работать над другими проблемами.
Постпред РФ при ООН уверен, что к таким отношениям между США и Россией привела "цепочка событий".
Война Судного дня — вооруженный конфликт между Израилем с одной стороны и Египтом и Сирией с другой. Началась 6 октября 1973 года арабскими странами, закончилась через 18 дней.
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