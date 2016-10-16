Постпред РФ в ООН охарактеризовал нынешние отношения России и США, упомянул войну Судного дня

Об этом он заявил в интервью Associated Press.

"Общая ситуация довольно плохая, думаю, сейчас худшая с 1973 года", - заявил Чуркин.

Читайте такжеМИД Германии охарактеризовал нынешние отношения США и России

Также он подчеркнул, что несмотря на "серьезные различия", как в вопросе Сирии, например, США и Россия продолжают вместе работать над другими проблемами.

Постпред РФ при ООН уверен, что к таким отношениям между США и Россией привела "цепочка событий".

Война Судного дня — вооруженный конфликт между Израилем с одной стороны и Египтом и Сирией с другой. Началась 6 октября 1973 года арабскими странами, закончилась через 18 дней.