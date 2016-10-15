Переговоры по Сирии завершились без конкретных результатов

Переговоры длились 4,5 часа, передает DW.

Им предшествовал 40-минутный разговор государственного секретаря США Джона Керри с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также Керри встретился с саудовским главой МИД Аделем аль-Джубейром.

"Мы работаем очень напряженно", - сказал Керри журналистам в присутствии восьми других дипломатов.

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Керри охарактеризовал эти переговоры как "очень взвешенную дискуссию" после долгой паузы. "Были некоторые сложные моменты, когда было явное напряжение, но все были конструктивными", - сказал Керри о встрече, на которой присутствовали представители давних оппонентов на Ближнем Востоке Тегерана и Рияда.

В свою очередь Лавров сообщил, что участники многосторонних переговоров по Сирии в Лозанне договорились продолжить контакты в ближайшее время.

Ранее госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров вернулись к переговорам по Сирии в субботу, через три недели после провала их детально разработанного соглашения о прекращении огня, которое многие видели как последнюю надежду на мир в этом году.