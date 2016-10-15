В Японском море российские пограничники из пулемета обстреляли судно КНДР, есть жертва

В ФСБ РФ утверждают, что судно вошло в исключительную экономическую зону России в Японском море, передает Би-Би-Си.

При задержании северокорейского судна было ранено девять членов команды судна, один из раненых позже скончался. Ранение головы получил также один из российских пограничников при попытке осмотра судна.

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"Судно "Дае Янг 10" было задержано рано утром в субботу. В 16:55 по местному времени (10:55 по Киеву) северокорейское судно с 48 гражданами КНДР на борту, не подчиняясь требованиям пограничников, начало движение на выход из исключительной экономической зоны Росии", - говорится в сообщении.

В ФСБ РФ заявляют, что российские пограничники несколько раз открывали предупредительный огонь, "на который команда судна КНДР не реагировала, после чего пограничники открыли стрельбу на поражение из крупнокалиберного пулемета".

В итоге северокорейское судно потеряло ход и легло в дрейф.

В ходе проведения осмотра, по сообщению ФСБ РФ, на судне были обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы, а команда "Дае Янг 10" при проведении проверки вела себя агрессивно по отношению к членам осмотровой группы.