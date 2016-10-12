В Испании арестовали 11 украинцев за соучастие в поставке оружия и наркотиков террористам

Об этом сообщил во вторник, 11 октября, на пресс-конференции в Мадриде подполковник Гражданской гвардии (жандармерии) Хавьер Рохеро, передает Deutsche Welle.

По его словам, "украинцы причастны к деятельности сети", которая занимается поставкой оружия и наркотиков террористам в Ираке и Ливии.

Читайте такжеС начала года ИГ потеряла 28% захваченных территорий

На вопрос корреспондента DW, являются ли украинцы джихадистами, подполковник ответил, что по имеющимся у следствия данным, "они таковыми не являются и были наняты сетью только для транспортировки марокканского гашиша - около 20 тонн - ливийским террористам". В дальнейшем наркотик должен был реализовываться в европейских странах, а деньги - пойти среди прочего на нужды джихада.

Судно Marti N. было захвачено спецназом Гражданской гвардии на днях в Западном Средиземноморье. Точную дату офицер назвать отказался. За участие в наркоторговле морякам грозит до 10 лет тюремного заключения. Однако, по словам Рохеро, срок могут увеличить, "если суд учтет такое отягчающие обстоятельство, как сотрудничество с террористами". Хотя не исключено, что "арестованные могли и не знать, кому предназначался груз", добавил Рохеро.

Читайте такжеВ Испании задержали поляков и украинцев, входивших в международную преступную группу

Арест украинцев был проведен в рамках крупномасштабной полицейской операции, в которой принимают участие, кроме Испании, также Франция, Италия и Греция. Задача - разрушить каналы снабжения и финансирования террористов.

В ходе операции, которая проводится с начала 2015 года, в водах Средиземноморья было перехвачено пять кораблей с гашишем и два - с оружием. Конфисковано 100 тонн зелья, более 11 тысяч единиц стрелкового оружия и 10 тонн взрывчатки. Арестовано 109 человек. Считается, что преступной сетью руководят граждане Сирии. Действуют они на территории Турции, где, в частности, и фрахтуют судна, отметил Хавьер Рохеро.