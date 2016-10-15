Лидеры стран ОДКБ решили создать совместный центр кризисного реагирования
Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились о создании совместного центра кризисного реагирования для обмена информации об общих угрозах, включая терроризм.
О решении создать этот центр заявил президент Армении Серж Саргсян, который принимал саммит ОДКБ 14 октября в Ереване, передает Радио Свобода.
Больше информации о центре в настоящее время нет.
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На саммите присутствовали шесть лидеров бывших республик СССР, среди которых и президент России Владимир Путин. Казахстан на этой встрече представлял премьер-министр Бакитжан Сакхунтаев из-за сообщения о простуде президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Помимо лидеров государств-членов ОДКБ, переговоры в Ереване проводили и главы МИД и Минобороны.
Во время этого саммита Армения передала председательство в ОДКБ Беларуси.
В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан.