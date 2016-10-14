Трамп заявил, что не встречался с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах

Об этом он заявил во время встречи со своими сторонниками в Огайо, передает Associated Press.

Трам сказал, что средства массовой информации "оболгали его ложными обвинениями". Он добавил, что "никогда не встречал этих женщин" и что он "не знает, кто они такие".

Читайте такжеВ СМИ появились новые свидетельства женщин о домогательствах Трампа

Дональд Трамп пригрозил подать в суд на издание The New York Times, которая опубликовала обвинения двух женщин в сексуальных домогательствах со стороны кандидата-республиканца. Ранее в четверг во Флориде он обвинил прессу в заговоре против него с избирательным штабом Хиллари Клинтон.

Напомним, газета The New York Times, опубликовала статью, в которой две женщины обвинили Дональда Трампа в домогательствах, отвергла претензии политика и предложила ему отстоять свою позицию в суде.