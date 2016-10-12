Генассамблея ООН завтра рассмотрит вопрос о назначении нового генсека организации

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"В четверг, 13 октября, делегаты 71-й сессии Генеральной ассамблеи рассмотрят вопрос о назначении нового генерального секретаря ООН. В четверг на прошлой неделе Совет безопасности рекомендовал Ассамблее назначить на этот пост Антониу Гутерриша из Португалии - на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года", - сказано в сообщении.

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Гутерриш родился в 1949 году в Лиссабоне. Он изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте, а также работал преподавателем в вузе. В 1974 году Гутерриш вступил в Социалистическую партию. В 1995 году, спустя три года после избрания на пост генерального секретаря социалистов, он стал премьер-министром Португалии. С июня 2005 по декабрь 2015 года занимал пост верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В своем выступлении в апреле 2016 года в качестве кандидата на пост руководителя всемирной организации перед делегатами Генассамблеи ООН Гутерриш сказал, что ему пригодится 28-летний опыт работы на государственной службе в Португалии, в том числе в должности премьер-министра. По его словам, интересы самых обездоленных слоев населения должны быть в центре внимания всех программ и проектов ООН. Он также пообещал, что в случае назначения генсекретарем ООН, будет добиваться слаженности в деятельности всей системы ООН. Также Гутерриш подчеркнул, что сегодня международное сообщество терпит неудачу в деле предотвращения конфликтов и в борьбе с терроризмом и пообещал переломить эту тенденцию путем укрепления превентивной дипломатии. Бывший премьер Португалии готов разработать «дорожную карту» по обеспечению гендерного равенства в Секретариате ООН.

Его предшественник Пан Ги Мун из Южной Кореи является восьмым генеральным секретарем ООН.

Пан Ги Мун сменил на этом посту Кофи Аннана из Ганы. До Кофи Аннана этот пост занимали: Бутрос Бутрос-Гали (1992-1996), Хавьер Перес де Куэльяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) и Трюгве Ли (1946-1952). За всю историю ООН Секретариат возглавляли три представителя Западной Европы, два представителя Африки и от Азии и один от Латинской Америки.