Активисты обклеили центр Москвы плакатами с похищенным крымским татарином (видео)
11:21, 11 октября 2016Мир
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В Москве, неподалеку от Кремля, активисты вывесили плакаты с фотографией пропавшего в мае крымскотатарского правозащитника Эрвина Ибрагимова.
Вблизи Кремля активисты повесили плакаты с фото пропавшего крымского татарина / Фото УНИАН
Таким образом активисты пытаются привлечь внимание международного сообщества к похищениям и убийствам крымских татар в Крыму. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.
Читайте такжеМИД: Запрет Меджлиса является фактически запретом крымскотатарского народаТакже ведомство разместило на YouTube соответствующий видеоролик о похищений людей на временно оккупированном полуострове.
Как сообщал УНИАН, Ибрагимов исчез во временно оккупированном Крыму в мае этого года. Его автомобиль нашли оставленным посреди дороги.
Ибрагимов - бывший депутат Бахчисарайского горсовета, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар.
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