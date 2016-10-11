Активисты обклеили центр Москвы плакатами с похищенным крымским татарином (видео)

11:21, 11 октября 2016
Мир
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В Москве, неподалеку от Кремля, активисты вывесили плакаты с фотографией пропавшего в мае крымскотатарского правозащитника Эрвина Ибрагимова.

Поблизу Кремля активісти повісили плакати з фото зниклого кримського татарина / Фото УНІАН

Таким образом активисты пытаются привлечь внимание международного сообщества к похищениям и убийствам крымских татар в Крыму. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.

Читайте такжеМИД: Запрет Меджлиса является фактически запретом крымскотатарского народаТакже ведомство разместило на YouTube соответствующий видеоролик о похищений людей на временно оккупированном полуострове.

Как сообщал УНИАН, Ибрагимов исчез во временно оккупированном Крыму в мае этого года. Его автомобиль нашли оставленным посреди дороги.

Ибрагимов - бывший депутат Бахчисарайского горсовета, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар.

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