Активисты обклеили центр Москвы плакатами с похищенным крымским татарином (видео)

Таким образом активисты пытаются привлечь внимание международного сообщества к похищениям и убийствам крымских татар в Крыму. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.

Читайте такжеМИД: Запрет Меджлиса является фактически запретом крымскотатарского народаТакже ведомство разместило на YouTube соответствующий видеоролик о похищений людей на временно оккупированном полуострове.

Как сообщал УНИАН, Ибрагимов исчез во временно оккупированном Крыму в мае этого года. Его автомобиль нашли оставленным посреди дороги.

Ибрагимов - бывший депутат Бахчисарайского горсовета, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар.