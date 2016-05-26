Новый виток репрессий в оккупированном Крыму: ФСБ отказалась принимать заявление о похищении члена Меджлиса

Об этом сообщил адвокат Эмиль Кубердинов на своей странице в Facebook.

«Мне сообщили, что ФСБ Крыма в Симферополе наотрез отказалось принимать у родных Ибрагимова Эрвина заявление о его похищении и видеоматериал. К ним даже никто не вышел. Родные вынуждены отправлять заявление по почте», – говорится в сообщении.

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«Также родные Эрвина желают направить жалобу относительно отказа в принятии заявления о преступлении. По этому поводу напрашивается очень много вопросов...», – добавил Кубердинов.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму в Бахчисарае исчез крымский татарин, член регионального Меджлиса Эрвин Ибрагимов.

Напомним, с начала оккупации Крыма правозащитные организации многократно заявляли о нарушении прав человека на анексированном полуострове. Чаще всего их испытывают противники российской "власти", среди которых крымские татары.

В конце апреля была запрещена деятельность главного представительного органы крымских татар – Меджлиса. Его заподозрили в "экстремизме". Запрет Меджлиса уже вызвал массу жестких протестов со стороны европейских институтов и правозащитных организаций.