Блокада Крыма активизировала "крымскую тему" в мировой политике - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Нам удалось крымскую тему - вопрос оккупации, необходимость деоккупации - снова вернуть в первые строчки мировой политики. Это сделала блокада", - сказал Чубаров.

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"Блокада вернула этот вопрос в повестку дня и настолько его активизировала, что обсуждение крымского и крымскотатарского вопроса вошло постоянно в сферы деятельности всех уважаемых международных организаций", - добавил Чубаров.

При этом он напомнил, что только в этом году Европарламент принял две резолюции по Крыму: в феврале и мае.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2015 года крымские татары на админгранице из АРК в Херсонской области проводили акцию по блокированию выезда грузового транспорта, который направлялся в Крым с продуктами и товарами.

Также организаторы акции требовали освобождения политзаключенных, прекращения давления на независимые СМИ, беспрепятственного въезда для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий против крымских татар.

16 января активисты блокады Крыма оставили свои блокпосты и с 1 февраля намеревались контролировать работу таможенников и пограничников в пунктах пропуска «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак» с целью выполнения постановления Кабмина о запрете торговли с Крымом.

Согласно постановлению Кабмина № 1035 от 16.12.2015 г. Украина прекратила торговые отношения с Крымом с 17 января 2016 года.