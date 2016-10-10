Эсминец США подвергся обстрелу со стороны йеменских повстанцев

Как сообщает Reuters, обстрел судна произошел к северу от Баб-эль-Мандебского пролива около 7 часов по местному времени 9 октября. Было выявлено две ракеты, упавшие в течение часа в Красное море у берегов Йемена.

По словам представителя Пентагона, в результате повреждений корабля и пострадавших не было.

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Отмечается, что американский эсминец ответный огонь не открывал.

Попытка обстрела USS Mason была осуществлена всего через неделю после того, как нападению со стороны хуситов в этом районе подверглось судно Объединенных Арабских Эмиратов.

Саудовская Аравия и США обвиняют Иран в поставках оружия шиитским повстанцам в ходе войны в Йемене. Тегеран рассматривает хуситов в качестве законной власти в этой стране, но отрицает, что снабжает их оружием.