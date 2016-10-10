Глава МИД Беларуси: Минск расценивает расширение присутствия НАТО как вызов

Макей отметил, что Минск пытается понять логику своих партнеров, передает Русская служба Би-би-си.

"Нам не хочется верить, что НАТО планирует совершить какую-то агрессию по отношению к Беларуси", - заявил Макей.

"Мы не воспринимаем происходящее как прямую военную угрозу для Беларуси, но считаем это вызовом и думаем о методах адекватного реагирования на эти события", - добавил глава МИД.

Он выступил с комментариями о расширении присутствия НАТО на пресс-конференции, которую он проводил вместе со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским.

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Визит Макея в Польшу состоялся по приглашению Варшавы в связи с 25-летием подписания Декларации о добрососедстве, взаимном признании и сотрудничестве между Белоруссией и Польшей.

Летом 2016 года стало известно, что НАТО разместит четыре батальона в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. В июле на саммите в Варшаве генсек альянса заявил, что эти меры предпринимаются в ответ на действия России.

Как сообщал УНИАН, 7 октября президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед депутатами, заявил, что "белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору".

"Мы вместе с русским народом, россиянами, будет защищать общее Отечество здесь, на не менее важном для России западном направлении", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что Беларусь готова к возможной войне, но выступает за мир.