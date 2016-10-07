Лукашенко: Беларусь вместе с Россией будет защищать общее отечество

Об этом он сказал, выступая с обращением к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Беларуси, передает БЕЛТА.

"Белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору. В этой связи мы можем говорить о полной модернизации нашей армии, мы ее практически закончили. Мы ее приспособили к тем возможным войнам, которые могут быть развязаны против нашего государства - от борьбы в информационном пространстве до горячей войны. Но вы должны понимать, что все, что я говорю, - это чтобы не было войны. Мы не будем бряцать оружием ради какой-то крутизны. Есть более насущная задача: сберечь мир, дать людям возможность спокойно жить, работать, растить детей", - отметил Лукашенко.

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Он также подчеркнул, что Беларусь - миролюбивая страна. "Мы не хотим ввязываться ни в какие международные конфликты. Поэтому не будем воевать в Сирии: для нас это невозможно, да и не нужно. Но мы переживаем за сирийский народ, оказываем и будем оказывать сирийцам посильную помощь. Мы в Украину на танках не поедем, мы на тракторах туда поедем. Это наши братья, это славянское единство, которое никому не позволено разрушить", - сказал глава белорусского государства.

"Мы вместе с русским народом, россиянами, будет защищать общее Отечество здесь, на не менее важном для России западном направлении", - подчеркнул Лукашенко.

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"На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Беларусь и Россию", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

При этом он заявил, что Беларусь будет защищать также свои интересы.

"Многие действуют с позиции силы, и в связи с этим меня также не надо упрекать, что я пытаюсь сделать свое государство сильнее. Проводите в отношении нас нормальную политику – и вы всегда будете иметь самое дружественное государство". "Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся просто защитить свои интересы, и мы это делаем не для войны", - подчеркнул Лукашенко.

"Мы это делаем, чтобы видели все, кто с нами хочет воевать, что воевать с нами – себе опасно, себе во вред", - добавил он.

Президент Беларуси акцентировал внимание на непростой ситуации в мире, когда в некоторых государствах гибнут дети, ни в чем не повинные мирные жители. "Почему демократические государства, которые разбомбили и бомбят Сирию, об этом не думают? Защититься хотят от волны беженцев. Здесь только один путь: помогите стать на ноги этим государствам, создайте производства, чтобы люди там трудились. Почему это не делаем?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

Он особо отметил, что Беларусь заинтересована в мире и безопасности, мирном сотрудничестве с другими странами.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что у Беларуси судьба быть мостом между Востоком и Западом. "А пока мы находимся между этими монстрами - Евросоюзом и Россией, а еще дальше Китаем - нам придется играть эту роль", - сказал он.