Дворовые разборки с поножовщиной: в России подросток убил одноклассника после конфликта во "ВКонтакте"
10:37, 10 октября 2016Мир
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В Красноярске был убит 13-летний школьник из-за конфликта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Следком РФ.
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По предварительным данным, между учеником седьмого класса школы №45 возник конфликт с одноклассниками из-за высказанных во «ВКонтакте» оскорблений. Перед происшествием подростки встретились во дворе. Инициатор конфликта ударил одного из школьников складным ножом, после чего пострадавший попробовал убежать, однако не смог из-за большой потери крови.
Прибывшие медики скорой помощи пытались оказать школьнику помощь, но подросток умер на месте происшествия.
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