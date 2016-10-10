Дворовые разборки с поножовщиной: в России подросток убил одноклассника после конфликта во "ВКонтакте"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Следком РФ.

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По предварительным данным, между учеником седьмого класса школы №45 возник конфликт с одноклассниками из-за высказанных во «ВКонтакте» оскорблений. Перед происшествием подростки встретились во дворе. Инициатор конфликта ударил одного из школьников складным ножом, после чего пострадавший попробовал убежать, однако не смог из-за большой потери крови.

Прибывшие медики скорой помощи пытались оказать школьнику помощь, но подросток умер на месте происшествия.