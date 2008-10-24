Украину предупреждают: в декабре получить ПДЧ будет непросто
17:26, 24 октября 2008Мир
1278
Прогноз главы МИД Люксембурга
Министр иностранных дел Люксембурга Жан АССЕЛЬБОРН прогнозирует проведение тщательного анализа готовности Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.
«Анализ готовности Украины и Грузии относительно присоединения к ПДЧ будет проводиться очень тщательно», - сказал Ж.АССЕЛЬБОРН, добавив, что эта робота будет не менее тщательной, чем при подготовке к рассмотрению этого вопроса на Бухарестском саммите НАТО.
По его словам, для этого будет проведен ряд встреч на высоком уровне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter