В США задержали двух россиян по обвинению в незаконном экспорте технологий

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США, передает РБК.

Барышев, натурализованный гражданин США, проживающий в Нью-Йорке, был арестован за незаконный экспорт высокотехнологичной продукции, экспорт которой контролируется правительством США. Карпенко и Крутилин были арестованы по обвинению в сговоре с ним.

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По мнению правительства США, обвиняемые вступили в сговор, чтобы получить микроэлектронную продукцию от производителей в США и экспортировать ее в Россию, таким образом, уклонившись от государственного контроля за экспортом высокотехнологичной продукции. Министерство юстиции США заявило, что микроэлектроника, которая отправлялась в Россию, используется в различным военных системах, включая радары и системы наведения ракет, пишет Reuters.

Барышев зарегистрировал две компании в Нью-Йорке, которые закупали и экспортировали контролируемые правительством США технологии, скрывая их конечный пункт поставок. Если арестованных признают виновными, им грозит штраф $1 млн и до 25 лет тюрьмы.