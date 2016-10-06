Проданная за $10 млн картина голландского художника оказалась подделкой

Как говорится в заявлении аукционного дома "Сотбис", сделка уже аннулирована. Клиенту вернули полную стоимость покупки после того, как экспертиза установила, что картина "Портрет неизвестного" является "вне всякий сомнений" поддельной, передает Русская служба Би-би-си.

Аукционный дом сообщил, что с согласия продавца картины проинформировал покупателя о возможных проблемах с подлинностью работы. Картина была подвергнута доскональному техническому анализу, который показал, что при ее изготовлении были использованы современные материалы.

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"Это указывает на то, что картина никак не могла быть написана в XVII веке", - говорится в заявлении "Сотбис".

Экспертиза потребовалась после того, как стала появляться информация об умелом фальсификаторе, который по-прежнему находится на свободе и чьи подделки могли быть проданы на общую сумму, превышающую 200 млн фунтов.

Как полагают, среди выполненных им подделок и работа, приписываемая итальянскому мастеру Орацио Джентилески, хранившаяся в британской Национальной галерее.

Картина "Давид, созерцающий голову Голиафа" была передана галерее во временное пользование ее нынешним владельцем в 2013 году и выставлялась вплоть до марта нынешнего года. В настоящий момент она возвращена хозяину.

Еще одна спорная работа, приписываемая художнику эпохи Возрождения Лукасу Кранаху Старшему, была арестована французскими властями в марте, после того как возникли сомнения в ее подлинности.