В Грузии взорвали автомобиль одного из лидеров оппозиции (фото)

Об этом в эфире "Рустави 2" сообщил депутат Нугзар Циклаури, передает издание Грузия-Online.

Взрыв произошел у офиса "Национального движения". По предварительным данным, серьезно пострадали несколько прохожих. Таргамадзе и его водитель отделались легкими травмами.

Читайте такжеКандидаты в депутаты Грузии подрались в прямом эфире (видео)

Взрывом повреждена задняя часть машины депутата, а также около десяти автомобилей, которые находились вокруг.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые начали расследование. Возбуждено уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах".

Сам Таргамадзе заявил, что взрыв "был осуществлен путем использования пульта дистанционного управления".