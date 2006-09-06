Джордж Буш признал наличие секретных тюрем ЦРУ

Президент США Джордж Буш признал наличие секретных тюрем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Выступая с речью в Белом Доме, американский президент сообщил, что принял решение перевести из этих тюрем на базу Гуантанамо (Куба) несколько особо опасных террористов, задержанных ранее. Среди лиц, содержавшихся ранее в секретных тюрьмах - террористы, причастные к организации и осуществлению громких терактов: атакам 11 сентября 2001 г., нападению на авианосец Cole в Йемене в 2000 г., а также нападениям на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 г.

По словам Дж.Буша, содержание террористов в секретных тюрьмах было необходимостью, передает Associated Press. "Самый ценный источник информации о террористах - это сами террористы. Необходимо было поместить их в условия, где их можно было тайно содержать и где их могли допрашивать эксперты", - заявил президент.

Таким образом, американская администрация впервые признала существование секретных тюрем ЦРУ. Напомним, что скандал вокруг секретных тюрем разгорелся в конце 2005 г. Тогда ряд правозащитных организаций распространили информацию, согласно которой на территории Европы существовали секретные тюрьмы, в которых американские спецслужбы в обход законной процедуры содержали лиц, подозреваемых в террористической деятельности. До последнего времени власти США отказывались комментировать любые сообщения на этот счет.

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