В результате взрыва на свадьбе в Сирии погибли более 20 человек
В северо-восточной части Сирии в городе Хасеке в результате взрыва на курдской свадьбе погибли не менее 20 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников и курдских военных, передает РБК.
Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
По данным Reuters, Сирийская обсерватория по правам человека заявила о 22 погибших в результате взрыва. Многие из раненых находятся в критическом состоянии, отметили правозащитники.
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Курдские отряды народной самообороны (YPG) сообщили о не менее 20 убитых и десятках раненых.
Телеканал «Аль-Маядин» ранее сообщал о 55 пострадавших в результате взрыва.
Хасеке преимущественно находится в руках YPG. В августе курды вытеснили из города сирийские правительственные войска, передает Reuters.