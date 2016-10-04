В результате взрыва на свадьбе в Сирии погибли более 20 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников и курдских военных, передает РБК.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

По данным Reuters, Сирийская обсерватория по правам человека заявила о 22 погибших в результате взрыва. Многие из раненых находятся в критическом состоянии, отметили правозащитники.

Читайте такжеВ Сирии самолеты снова нанесли авиаудар по больнице Алеппо - СМИ

Курдские отряды народной самообороны (YPG) сообщили о не менее 20 убитых и десятках раненых.

Телеканал «Аль-Маядин» ранее сообщал о 55 пострадавших в результате взрыва.

Хасеке преимущественно находится в руках YPG. В августе курды вытеснили из города сирийские правительственные войска, передает Reuters.