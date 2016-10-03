Похоже, российские СМИ освещают другую войну в Сирии - The Guardian

Об этом пишет Алек Лун в статье "Похоже, российские СМИ освещают другую войну в Сирии", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

На прошлой неделе военные самолеты разбомбили больницу в удерживаемом повстанцами восточном Алеппо, в результате чего на пациентов в отделении интенсивной терапии обрушились камни. Гибель невинных людей попала в заголовки СМИ во многих странах.

Но об авиаударах в российских новостях ничего не сообщали, там СМИ сосредоточены на битве поддерживаемого Москвой сирийского правительства за город. "Сирийские ВВС осуществили массированные удары по боевикам возле Алеппо", это можно было прочесть в заголовках государственного информационного агентства РИА Новости.

История была подхвачена государственным информационным агентством ТАСС и другими изданиями. "Первый канал" сообщил, что российские солдаты доставили гуманитарную помощь "беженцам из районов Алеппо, подконтрольных террористам".

В то время, как западные СМИ сосредоточены на тяжелых бомбардировках и ужасающем количестве жертв среди гражданского населения, поскольку сирийское правительство пытается захватить неподконтрольные ему районы Алеппо, российские СМИ, вероятно, освещают другой конфликт.

Телевизионные каналы в других странах часто цитируют своих чиновников и сопровождают свои войска, но освещение событий в России, где правительство контролирует основные телевизионные каналы и информационные агентства, часто весьма избирательно и направлено на защиту Кремля.

"Проблемы, которые вызывают гневную реакцию в западных средствах массовой информации, как, например, развитие событий в Алеппо и уничтожение гуманитарного конвоя, здесь почти не заметны, потому что о них не говорят на телевидении, либо их представляют в качестве антироссийской пропаганды ", - сказал Лев Гудков, директор независимой исследовательской организации "Левада-центр".

Российское телевидение активно поддерживало российские и сирийские военные операции и избегало сообщений о жертвах среди гражданского населения. Из Алеппо "Первый канал" сообщил, что сирийские солдаты не "используют артиллерию и минометы [при обстрелах] жилых зданий и против предположительно мирных граждан", но не упомянул о том, что правительственные силы начали наиболее интенсивные воздушные бомбардировки за все время войны. Российские СМИ также усиливают критику Кремля в отношении Запада.

В выходные, отмечая первую годовщину вторжения России в Сирии, государственные средства массовой информации сыпали смелыми заявлениями: "Россия все же доказала, что является сверхдержавой" и "Россия стала главным игроком в этом регионе ... Соединенные Штаты, в свою очередь, утратили роль первой скрипки".

Несколько дней назад представитель государственного департамента США Джон Кёрби, сказал, что, если Россия не будет соблюдать соглашение о прекращении огня, "экстремистские группировки продолжат пользоваться вакуумом, который существует в Сирии, и расширят свои операции, среди которых, несомненно, будет наступление на российские интересы и, возможно, даже российские города". После этого, государственные телеканалы РФ опубликовали сообщения о том, что он угрожал России из-за Сирии.

"Джон Кёрби прямо пообещал теракты в российских городах", - сказал ведущий новостей на канале "Россия 1". Он обвинил Вашингтон в "сокрытии своего нежелания или неспособности" соблюдать соглашение о прекращении огня и использовании "проверенного и действенного метода: обвинений в адрес России".

"Западные дипломаты снова попытались превратить совет безопасности в арену для обвинений в адрес России и сирийского правительства", - сообщил канал "Россия 1", после столкновения США и России в прошлом месяце на заседании Совета Безопасности ООН. В ответ на призыв посла США в ООН, Саманты Пауэр, остановить "варварство" России, канал заявил, что "остановиться должен Запад".

Две недавних воздушных атаки показали, насколько отличается освещение событий в России. Когда США осуществляли бомбардировки сирийских правительственных войск в Дейр-эз-Зор в прошлом месяце, погибло, по меньшей мере, 62 человека. Российские СМИ в деталях сообщали об извинениях США за ошибочные авиаудары, а также рассказывали о заявлениях сирийского правительства о якобы "заговоре" Вашингтона для поддержки "Исламского государства". Когда воздушные удары по колонне Красного Полумесяца, которая везла помощь в Алеппо, убили, по меньшей мере, 20 человек, США обвинили в нападении Москву или Сирию. Российские государственные СМИ сразу же начали ругать "намеренно ложные обвинения американской стороны" и предлагать странные альтернативные объяснения.

В репортажах был отражен измененный рассказ министерства обороны РФ, которое изначально заявило, что конвой не был поражен в результате авиаудара или артобстрела, а скорее "загорелся", подразумевая, что винить следует повстанцев. На следующий день, министерство утверждало, что во время нападения в этом районе находился беспилотни возглавляемой США коалиции, способный осуществлять авиаудары. Министерство считает, что Вашингтон пытается отвлечь внимание от своих атак на сирийские войска и предполагаемого нападения на Алеппо боевиков Джабхат ан-Нусра.

Базирующаяся в России Conflict Intelligence Team (CIT) окончательно развенчала заявления министерства обороны, а британская следственная группа Bellingcat обнаружила хвостовую часть осколочной бомбы, которую российские и сирийские силы использовали на месте нападения на конвой. Но российские СМИ продолжают подвергать сомнению [обвинения] США.

"Уничтожение гуманитарной колонны в Сирии - дело рук ЦРУ?" – спрашивала в заголовке ежедневная российская газета "Комсомольская правда". В статье утверждалось, что спецслужбы США инсценировали атаку, чтобы президент США Барак Обама смог "сохранить лицо, и снова обвинить Россию", а не отвечать за бомбардировки Дейр эз-Зора.

Руслан Левиев из CIT сказал, что известия о нападении на конвойной стали "болезненным ударом" для Кремля, потому что "фабрика троллей была запущена сразу же, они цеплялись за любое упоминание об авиаударе и тут же выдавали большое количество объяснений".

Кремль был связан с "фабрикой троллей" в Санкт-Петербурге, которая нанимала людей для того, чтобы они писали комментарии и сообщения, продвигающие правительственную линию. Многие из ответов на твиты CIT и Bellingcat выглядели так, словно их писали прокремлевские тролли с сомнительным знанием английского и активностью в учетной записи.

Последний опрос Левада-центра показал, что 61% респондентов одобрили российские военные действия в Сирии, по сравнению с 81% в марте. Это снижение Гудков объясняет продолжительностью операции, о начале которой Путин объявил в марте.